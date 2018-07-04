Çukurova’da Akdeniz Meyve Sineği alarmı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçi kuruluşu temsilcileri ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek, son günlerde tarım alanlarındaki popülasyonu artan Akdeniz meyve sineğine karşı alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçi kuruluşu temsilcileri ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek, son günlerde tarım alanlarındaki popülasyonu artan Akdeniz meyve sineğine karşı alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Vali Demirtaş, etkin bir mücadele yapılması konusunda ilgililere gerekli talimatları verdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, Vali Demirtaş’ın çiftçi için önemli bir sorun olmanın yanında ülke ve bölge ekonomisi açısından da önem taşıyan Akdeniz meyve sineğine karşı gösterdiği duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Doğan, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Sarsal, Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak ve Ceyhan Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim İldeş’in katıldığı toplantıda, Akdeniz meyve sineği zararlısının başta ihracat olmak üzere sebep olabileceği ekonomik kayıplara dikkat çekilerek, alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü bildirdi.

Geçen yıl da aynı zararlının bölgede görüldüğünü ancak, bu yılki boyutlarda olmadığını ifade eden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, lokal mücadele sorunu çözemeyeceğini bu yüzden uçaklı ilaçlama gerektiğini dile getirdiğini söyledi.

Bu zararlının oluşumu ile ilgili de bilgi veren Doğan, Akdeniz meyve sineğinin kış mevsimini ağaçlarda kalan sert çekirdekli meyveler içinde larva olarak geçirdiğini, bu nedenle ağaçlarda önceki sezondan kalan ürünlerin mutlaka toplanarak, imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Zararlının ilkbahar sonu, yaz başlarında ortaya çıktığını, gündüz ve gece saatlerindeki hava sıcaklığı ortalaması 16 dereceyi geçtiğinde yumurtalarını bıraktığını ifade eden Doğan, “Bu yıl da hava sıcak geçtitiği için böyle bir tehlike ile karşı karşıya kaldık” dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, Akdeniz meyve sineğinin şu anda şeftali, kayısı, nektarin, armut ve ileride çıkacak nar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade ederek, “Hepsinden önemlisi Eylül ayında hasadı başlayacak erkenci mandalina hasadı için bu zararlı büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Bu zararlı narenciye meyvesinin içi sulanıp, kabuğu yumuşadığında iğnesini batırarak zarar verir” diye konuştu.

Başkan Mehmet Akın Doğan, bu konuda çiftçileri uyarmak amacıyla cep telefonlarına mesaj gönderdiklerini, Adana Çiftçiler Birliği’nde de Cuma günü konuya ilişkin toplantı düzenleneceğini, kendilerinin de sık sık basın yoluyla da çiftçilere uyarıda bulunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Akdeniz meyve sineği zararı, larvası tarafından yapılır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısmında bir yumuşama ve çöküntü meydana getirirler. Zarara uğrayan meyveler, vaktinden önce olgunlaşır ve dökülür. İhraç edilen turunçgiller çeşitlerindeki zararı, ülke ekonomisi yönünden çok büyük önem taşıyor.”