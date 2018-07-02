ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40

Çukurova’da su oyun parkları hizmete açıldı

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Su Oyun Parkları hizmete açıldı. Belediye Evleri semtinde ilki gerçekleştirilen ardından gelen talepler üzerine diğer mahallelerde de hizmete açılan su oyun parklarına çocuklar akın etti. Çukurova...

Çukurova'da su oyun parkları hizmete açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Su Oyun Parkları hizmete açıldı. Belediye Evleri semtinde ilki gerçekleştirilen ardından gelen talepler üzerine diğer mahallelerde de hizmete açılan su oyun parklarına çocuklar akın etti. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Biliyorum ki çocuklarımız çok yorucu bir sezon geçirdi. şimdi eğlenceyi hak ediyorlar. Parklarımızda diledikleri kadar, özgür biçimde ve gönüllerince eğlenip oynayacaklar” dedi.

Çukurova Belediyesi’nin Adana’ya kazandırdığı su oyun parkları hizmete açıldı. Kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocukların akın ettiği Su Oyun Parklarını hizmete açan Çukurova Belediyesi’nin Mahfesığmaz Mahallesi İmge Beyhan Çocuk ve Dinlenme Parkı, Toros Mahallesi Ercan Çetin Parkı, Huzurevleri Mahallesi Akın Özdemir Çocuk Parkı ve Belediye Evleri Mahallesi Kurtuluş Parkı’nda Su Oyun Parkları bulunuyor.

Su oyun parkları yaz boyunca açık olacak

Çocuklar tarafından çok sevilen ve yoğun ilgi gören Su Oyun Parklarını Adana’ya yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Değerli çocuklarımız eğlenceyi hak ediyor. Çocuklarımız okullar tatil olduğundan bu yana parkların açılmasını merakla ve heyecanla bekliyordu. Müjdemiz olsun; tüm su oyun parklarımız bugün hizmete açıldı. Aileler güvenle parklarımıza çocuklarını getirebilirler. Çocuklar burada diledikleri kadar, özgür biçimde ve gönüllerince eğlenip oynayacaklar. Su oyunları parkımız yaz boyunca açık olacak” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku