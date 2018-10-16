ADANA:
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16 Ekim 2018 Salı 15:52

Demirtaş: “Gazi ve şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacak”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazi ve şehitlerin Türkiye için yaptığı fedakarlıkların asla unutulamayacağını söyledi.Vali Demirtaş, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ceyhan ilçesinde ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti....

Demirtaş: 'Gazi ve şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacak”
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazi ve şehitlerin Türkiye için yaptığı fedakarlıkların asla unutulamayacağını söyledi.

Vali Demirtaş, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ceyhan ilçesinde ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti. Vali Demirtaş, Kaymakam Bayram Yılmaz ile Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Ziyareti sırasında kaymakamlık görevine yeni atanan Bayram Yılmaz’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, ilçenin genel durumu ve gerçekleştirilecek kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Bayram Yılmaz’dan bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti ardından, Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret eden Vali Demirtaş, gazilerle ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, burada gazi ve şehitlerin ülkemiz için yaptığı fedakarlıkların asla unutulamayacağını ifade ederken şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ziyareti esnasında Vali Demirtaş, daima gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını belirtti.

Vali Demirtaş ziyaretine ilçedeki taksi durağı çalışanları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek devam etti. Ziyareti sırasında esnafa ‘bereketli kazançlar’ temennisinde bulunan Vali Demirtaş, esnafla sohbet etti ve esnafın taleplerini dinledi.
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