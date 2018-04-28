Döşemenin altına sıkışan kedi kurtarıldı

Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafede tahta döşemenin altında sıkışıp mahsur kalan kedi, olay yerine gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana’da bir kafe içerisindeki döşemenin altına sıkışan kedi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana’da bir kafe içerisindeki döşemenin altına sıkışan kedi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafede tahta döşemenin altında sıkışıp mahsur kalan kedi, olay...

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