Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanlığı seçimi gerçekleşti

Adana’nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen Sendikası İlçe Başkanlığı seçimi Halit Dağlı İlkokulunda gerçekleşti. İki adayla gidilen seçimde mevcut başkan Umut Gül ile Ali Özgüner yarıştılar.Seçimde sendikaya kayıtlı 1270 üyeden...

Adana’nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen Sendikası İlçe Başkanlığı seçimi Halit Dağlı İlkokulunda gerçekleşti. İki adayla gidilen seçimde mevcut başkan Umut Gül ile Ali Özgüner yarıştılar.

Seçimde sendikaya kayıtlı 1270 üyeden 1181 üye oy kullandı. Saatin beşi göstermesi ve sandıkların açılması ile yapılan oy sayımı sonrasında mevcut başkan Umut Gül 771 oy ile yeniden Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanlığı görevine seçilirken, diğer aday Ali Özgüner ise 410 oy alabildi.