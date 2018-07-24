ADANA:
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24 Temmuz 2018 Salı 19:05

Evin balkonundan uçan halı elektrik tellerinin üzerine düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan rüzgarın etkisi ile uçan halı, yüksek gerilim hattı üzerine düştü. Görevliler, hattaki elektriği keserek halıyı alıp sahibine teslim etti.Kozan ilçesinde rüzgarda bir apartman...

Evin balkonundan uçan halı elektrik tellerinin üzerine düştü
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan rüzgarın etkisi ile uçan halı, yüksek gerilim hattı üzerine düştü. Görevliler, hattaki elektriği keserek halıyı alıp sahibine teslim etti.

Kozan ilçesinde rüzgarda bir apartman dairesinin balkonundan uçan halı, elektrik tellerinin üzerine düştü. Halıyı elektrik tellerinin üzerinde gören ev sahibi ve mahalle sakinleri hemen TEDAŞ görevlilerine haber verdiler. Olay yerine gelen TEDAŞ yetkilileri, bölgedeki elektriği kestikten sonra merdivenli kova ile halıyı elektrik tellerinin üzerinden alarak sahibine teslim ettiler. İsmi öğrenilemeyen kadın, evde olmadıkları sırada halının balkondan uçarak elektrik tellerinin üzerine düştüğünü ifade etti.

Olayı gören bazı vatandaşlar ise, halının kuru olması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydettiler.
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