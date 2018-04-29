ADANA:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:17

Genç sinemacılar sahneye çıktı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale getirileceği açıklanan; ‘Bahar Şenlikleri’ kapsamında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri, hünerlerini sergileme...

Genç sinemacılar sahneye çıktı
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale getirileceği açıklanan; ‘Bahar Şenlikleri’ kapsamında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri, hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Genç iletişimciler, hazırlamış oldukları kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı sıra video klipi bu kamu spotlarını, arkadaşlarının beğenisine sundu. Gösterim, beğeni topladı.

Adana Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl ilk defa organize edilen ve ‘geleneksel’ hale getirilmesi planlanan; ‘Bahar Şenlikleri’ renkli görüntülere sahne olurken, düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte öğrenciler de hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Her bölüm, ‘Sistem Analizi’ adlı ders kapsamında kendi branşlarında yaptıkları çalışmaları, gerçekleştirilen açık ve kapalı alan sergiler ile ortaya koydu.

Radyo ve Televizyon Programı Bölümü öğrencileri de okulun konferans salonunda düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen etkinlikte; kısa ve uzun metrajlı film çalışmalarının yanı sıra kamu spotu ve video kliplerini gösterime sundu. Öğrenciler, senaryo, kurgu ve montajlarının yanı sıra oyunculuklarını da sergiledi.

ÇÜ Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ, bu yıl ilk defa düzenledikleri; ‘Bahar Şenliği’ni geleneksel hale getireceklerini vurguladı. Karadağ, “Öğrencilerimizi bir şenlik havasında bir araya getirip, birlik ve beraberliği sağlarken, aynı zamanda da yüksekokul olarak mesleki eğitim anlamındaki gücümüzü, yine öğrencilerimizin sergiledikleri eserlerle de ortaya koymak istedik ve bunda da başarılı olduk” diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Başkanı Erdoğan Gürdal da, yoğun bir akademik eğitimi geride bıraktıklarını ve bu süreçte öğrencilerinin ortaya koydukları çalışmaları, ‘Bahar Şenliği’ ile birlikte geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulduklarını söyledi. Gürdal, “Oldukça verimli bir etkinlik oldu. Öğrencilerim, yıl boyunca hazırladıkları kısa ve uzun metrajlı filmlerle birlikte video klip ve kamu spotu gibi çalışmalarını da sergileme fırsatı buldu” dedi.
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