Göçmenlere Türkçe dil eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğinde açtığı kursta başarılı olan Suriyeli, Iraklı, Afgan ve İranlı 84 göçmene sertifikaları verildi.Adana Büyükşehir Belediyesi, göçmenlerin Türkçe dil eğitimi,...

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğinde açtığı kursta başarılı olan Suriyeli, Iraklı, Afgan ve İranlı 84 göçmene sertifikaları verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, göçmenlerin Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri ile koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmeti sunmak amacıyla açtığı Adana Göçmenlere Yönelik Psikososyal Destek Merkezi’nde A1 düzeyinde Türkçe dil kursu düzenledi. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Türkiye’deki ’Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında, Seyhan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursa Suriyeli, Iraklı, Afgan ve İranlı göçmenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı merkezde 1 buçuk aylık eğitimin ardından Türkçe okumayı ve yazmayı öğrenen 84 kursiyere, sertifikaları törenle verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, Türkçe dil kurslarıyla koruma statüsündeki göçmenlerin sosyal hayata uyumlarının sağlanması ve istihdam edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Projenin paydaşlarından İLO ve Seyhan Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine teşekkür eden Fatih Karayandı, kursta dereceye giren Zeynab Amiri, Lume Hasan Othman Alraware, Renda Habib Hasan Al Ali ve Ayup Cemil Halil Havdi’ye sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti.

600 göçmeni kapsayan projenin 4 ayrı sınıfta 18 aylık zaman diliminde sürdürüleceği belirtildi.