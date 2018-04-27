ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:10

Güney Adana Spor Şenliği ödül töreni gerçekleştirildi

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Güney Adana Spor Şenliği” ödül töreni Nihat Geven Spor Salonu’nda...

Güney Adana Spor Şenliği ödül töreni gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Güney Adana Spor Şenliği” ödül töreni Nihat Geven Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 2-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen projede 7 branşta 809 sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Ataşbak, amaçlarının Güney Adana’daki çocukları ve gençleri spor yoluyla eğitmek, sosyalleşmelerini sağlamayı amaç edindiklerini belirterek, basketbol, hentbol, futsal, voleybol, tekvando, wushu ve karate branşlarında mücadele edip dereceye girenleri kutladı.

Konuşma sonrasında halkoyunları, tekvando, cimnastik gösterileri gerçekleştirildi.

Ödül törenine Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Seyhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Akkış ve müsabakaya katılan okulların yöneticileri ile beden eğitim öğretmenleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku