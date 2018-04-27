Güney Adana Spor Şenliği ödül töreni gerçekleştirildi

Ödül törenine Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Seyhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Akkış ve müsabakaya katılan okulların yöneticileri ile beden eğitim öğretmenleri katıldı.

Ataşbak, amaçlarının Güney Adana’daki çocukları ve gençleri spor yoluyla eğitmek, sosyalleşmelerini sağlamayı amaç edindiklerini belirterek, basketbol, hentbol, futsal, voleybol, tekvando, wushu ve karate branşlarında mücadele edip dereceye girenleri kutladı.

Ödül töreninde konuşan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 2-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen projede 7 branşta 809 sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Güney Adana Spor Şenliği” ödül töreni Nihat Geven Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Güney Adana Spor Şenliği” ödül töreni Nihat Geven Spor Salonu’nda...

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