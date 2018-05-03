Gurbetçi hasta çareyi ülkesinde buldu

Almanya’da yaşayan 19 yaşındaki Ceren Yaşar, fazla kiloları nedeniyle gündelik işlerini bile istediği gibi rahat yapamaz hale gelince çareyi obezite ameliyatı olmakta buldu.

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşayan 19 yaşındaki öğrenci Ceren Yaşar, aldığı fazla kiloları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Gündelik hayatta rutin işlerini bile yaparken zorlanmaya başlayan Yaşar, çareyi önce diyet yapmakta aradı. Ancak yaptığı diyetlerden bir türlü istediği sonucu alamayan Yaşar, bu duruma daha fazla dayanamayarak çözüm arayışına girdi. Kendisi ile aynı şehirde yaşayan Türk hastalardan aldığı tavsiye üzerine arayışlarını yoğunlaştıran Yaşar, sonunda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’a ulaştı.

İlk olarak telefon ile görüştüğü Prof. Dr. Nursal’a yaşadığı sorunları anlatan Yaşar, doktorun kendisinden istediği birtakım tetkikleri Almanya’da yaptırarak sonuçlarını Türkiye’ye gönderdi. Prof. Dr. Nursal’ın tetkikler üzerinde yaptığı değerlendirmeler sonucu obezite cerrahisi olabileceğini öğrenen Yaşar, doktorundan randevu alarak Türkiye’ye geldi.

Adana’da Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ın muayenehanesine giden Yaşar’dan doktoru bazı tetkikler daha istedi. Yapılan son tetkikleri de inceleyen Prof. Dr. Nursal, Yaşar’ın kapalı yöntemle tüp mide ameliyatını yapmak üzere cerrahi işlemlerini gerçekleştirdiği Medline Adana Hastanesi’ne yatışını sağladı.

Prof. Nursal: “Ameliyat başarılı geçti”

Yaşar’a gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ve kendisinin taburcu olarak nekahat dönemi için ülkesine geri döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Nursal, şöyle konuştu:

“Hastamız, ismime Almanya’da yaşayan ve daha önce benzer ameliyatları yaparak sağlığına kavuşturduğum hastalarımdan aldığı tavsiyeler üzerine ulaşmış. Kendisi ile önce telefonda görüştüm. Bana, son dönemde aldığı fazla kilolar nedeni ile artık gündelik hayatında sorunlar yaşadığını ve ihtiyaçlarını giderirken dahi zorlandığını anlattı. Bu görüşmeye istinaden tedavi yöntemini anlatarak tüp mide ameliyatı olabileceğini, ancak öncelikle istediğim tetkikleri yaptırıp sonuçlarını bana göndermesini söyledim. İlk etapta gelen sonuçların tıbbi açıdan olumlu çıkması üzerine ileri tetkikleri gerçekleştirmek ve fiziki muayene yapmak için kendisini çalışmalarımı yürüttüğüm Adana’ya davet ettim. Hastamızı, ameliyatlarımı gerçekleştirdiğim Medline Adana Hastanesi’nde multidisipliner bir şekilde; yani kardiyoloji, psikiyatri, endokrinoloji, anestezi ve diğer ilgili branşlarda görevli uzman arkadaşların hepsi muayene ettikten ve söz konusu cerrahiye onay verdikten sonra ameliyata aldık.”

Ameliyat sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşamayan hastasını genel cerrahi servisinde 5 gün yatırdıktan sonra taburcu işlemlerini gerçekleştirerek dinlenmesi için vatandaşı olduğu ve yaşamını sürdürdüğü Almanya’ya gönderdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nursal, Yaşar’ın bir süre de evinde dinlendikten sonra verilen beslenme planına dikkat ederek normal hayatına geri dönebileceğini de sözlerine ekledi.