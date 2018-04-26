ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:46

Hentbolcu kızlar şampiyonluk sevincini Vali Demirtaş ile paylaştı

Düzce’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında birinci olan Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımı öğrencileri, şampiyonluk sevinci ve gururunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile...

Hentbolcu kızlar şampiyonluk sevincini Vali Demirtaş ile paylaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında birinci olan Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımı öğrencileri, şampiyonluk sevinci ve gururunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımının şampiyon öğrencileri, elde ettikleri başarıdan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi ve başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyon öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, sporun gençler arasında sevilmesi ve yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi ve bu konudaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Elde edilen sportif başarılarından büyük sevinç duyduğunu kaydeden Demirtaş, Adana’yı layıkıyla temsil eden ve şampiyonluk kupasını Adana’ya getiren öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku