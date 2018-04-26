Hentbolcu kızlar şampiyonluk sevincini Vali Demirtaş ile paylaştı

Düzce’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında birinci olan Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımı öğrencileri, şampiyonluk sevinci ve gururunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile...

Düzce’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında birinci olan Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımı öğrencileri, şampiyonluk sevinci ve gururunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden Adasokağı Küçük Kızlar Hentbol Takımının şampiyon öğrencileri, elde ettikleri başarıdan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi ve başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyon öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, sporun gençler arasında sevilmesi ve yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi ve bu konudaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Elde edilen sportif başarılarından büyük sevinç duyduğunu kaydeden Demirtaş, Adana’yı layıkıyla temsil eden ve şampiyonluk kupasını Adana’ya getiren öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.