Her katta 23 Nisan, her katta eğlence

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, bir haftaya yayılan rengarenk etkinliklerle kutlandı. Çocuklar, Ata’larının armağanı olan günde gönüllerince eğlenip, bayram sevincini doya doya...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, bir haftaya yayılan rengarenk etkinliklerle kutlandı. Çocuklar, Ata’larının armağanı olan günde gönüllerince eğlenip, bayram sevincini doya doya yaşadılar.

Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği tarih olan 23 Nisan 1920’nin 98’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen program “Çocuk Haftası” adı altında 5 gün boyunca devam eden birbirinden eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

23 Nisan’a 23 farklı etkinlik

23 Nisan’a özel 23 farklı etkinlikle AVM’nin tüm katlarında ve koridorlarında gerçekleşen Çocuk Haftası programı, 6 aylık bebeklerden tüm yaş gruplarındaki çocuklara kadar herkese hitap etti. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında da ziyaretçiler, dünya klasiklerinden örnekler sunan viyola ve keman eşliğindeki canlı müzik eşliğinde karşılandı.

Maskot karakterler AVM’yi karış karış gezdi

AVM’yi karış karış dolaşan maskot karakterlerin animasyon şovu ilgiyle izlenirken, dağıtılan çeşitli hediyeler başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçileri mutlu etti. Sihir Atölyesi’ndeki sihirbazlık gösterileri çocuklar tarafından izlendi. YesToScience Bilim Atölyesi’nde yaratıcılıklarını keşfeden çocuklar, PTT Mektup Yazma Atölyesi’nde, 23 Nisan’a özel duygularını dile getirme fırsatı buldular.

Köpüklerin dansı

Bubble Room Atölyesi’nde köpüklerin dansına tanık olan çocuklar, su ve sabundan oluşan karışımları ellerindeki aparatlarla dev baloncuklara dönüştürdü. Lego Starwars, Lego Friends, Lego City, Lego Duplo ile çocuklar, legoların büyülü dünyasında yolculuğa çıktı. 6 ay - 5 yaş çocuklara özel KindyRoo Parkuru çocuklara bayram coşkusu yaşatırken, aileleri de onları izleyerek, mutlu anlarını cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdiler.