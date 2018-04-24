İhtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye yardımı

Adana’da bir grup hayırsever vatandaş, topladıkları ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.Gürbey Gürsoy, Ali Meriç, Duygu Meriç ve İsmail Dağ adlı bir grup gönüllü, köy okullarına ayakkabı yardım...

Adana’da bir grup hayırsever vatandaş, topladıkları ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Gürbey Gürsoy, Ali Meriç, Duygu Meriç ve İsmail Dağ adlı bir grup gönüllü, köy okullarına ayakkabı yardım kampanyası başlattı. Gönüllüler, kampanya çerçevesinde 250 çift ayakkabı ile kırtasiye malzemesi topladı. Gönüllülerden Gürbey Gürsoy, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çatalan, Tabaklar, Damlapınar ve Çatalpınar ilkokullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere götürdü.

Kampanya kapsamında topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gürsoy, "Öğrencilerin gözlerindeki mutluluğa şahit olduk. Kampanyamıza destek veren hayırsever vatandaşlarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.