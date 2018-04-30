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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:28

İletişim lisesi mezunları buluştu

ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski mezunları ‘Mezunlar Günü’ etkinliğinde yıllar sonra bir araya geldi.Okulun meslek öğretmenlerinden Ömürzat Umay Toparlak’ın organizesinde ‘Mezunlar Günü’ etkinliği gerçekleşti. Etkinlik kapsamında,...

İletişim lisesi mezunları buluştu
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ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski mezunları ‘Mezunlar Günü’ etkinliğinde yıllar sonra bir araya geldi.

Okulun meslek öğretmenlerinden Ömürzat Umay Toparlak’ın organizesinde ‘Mezunlar Günü’ etkinliği gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, 1995 yılından bu yana verdiği mezunlar o dönem okulda görev alan ve halen görevini sürdüren öğretmenler bir araya geldi.

Konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte söz alan mezunlar, geçmiş dönemle ilgili hatıralarını anlattı, duygu dolu anlar yaşandı.

Meslek öğretmenlerinden Ömürzat Umay Toparlak ise, ”Seneye biraz daha büyütmeyi planlıyoruz etkinliğimizi. Organizasyonu gerçekleştiren desteklerini esirgemeyen başta müdürümüz olmak üzere, müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize ve bizi yalnız bırakmayan sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Okulu gezen öğrenciler ardından mangal partisine katıldı.
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