İnternet Habercileri Platformu kuruldu

Adana’da faaliyet gösteren 16 haber portalı, İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Berhun öncülüğünde İnternet Habercileri Platformu (İHP) çatısı altında biraraya geldi.

İHP Başkanı Murat Berhun, yaptığı açıklamada, gazetecilik mecrasında bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak başlayan dönüşüm ve gelişim sürecine ayak uydurduklarını belirterek, “Uzun yıllar basın sektörünün lokomotifi olan yazılı ve görsel basın yerini yavaş yavaş dijital yayın organlarına bırakmaya başladı. Özellikle sosyal medyadaki baş döndürücü yeniliklere paralel olarak internet ortamından yayın yapan haber portallarının sayısında da büyük bir artış yaşandı. Bu gelişmelere paralel olarak kurduğumuz İnternet Haber Platformu ile halkın sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz, sorumlu yayıncılık anlayışıyla doğru ve hızlı habercilik ”

Haber portalları arasında hakkaniyetin sağlanması amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Berhun, basın meslek ilkelerine azami derecede uyulmasını teşvik ederek, internet haberciliğinde niteliğin de armasına katkı koyacaklarını bildirdi.

İHP Başkanı Berhun şunları söyledi:

“Haber portallarının, meslek ilkelerine ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanuna uygun yayıncılık yapması için üst meslek kuruluşumuz olan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte hareket etmek istemekteyiz. Hedefimiz, sorumlu yayıncılık anlayışıyla hızlı ve doğru habercilik yapmaktır. Bu nedenle kurduğumuz İnternet Habercileri Platformu ile iç denetim mekanizmasını çalıştıracak, kaliteyi artıracak ve halkın doğru ve hızlı haber alma hakkına ulaşmasını sağlayacağız.”

İHP’den “haberdar” sistemi müjdesi

Sadece İnternet üzerinden yayın yapan ve basılı mecrası olmayan haber portallarının üye olabildiği İnternet Habercileri Platformu olarak günde 150 bin okura ulaştıklarını anlatan Murat Berhun, var olan potansiyeli doğru kullanmak adına “Haberdar” sistemi kurduklarını aktardı. Sistemle birlikte arzu edenlerin üye portallar aracılığıyla günde 150 bin okura ulaşabileceğini anlatan Berhun, “Amacımız, “Haberdar” sistemiyle tek elden her yaştan okura ulaşılmasını sağlamaktır. Bu hizmetimizle, haber kaynaklarımızı Adanalı’ya haberdar edeceğiz” diye konuştu.