ADANA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:04

İşkar Medikal - Vortex, Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nin atölyesini yeniledi

Adana‘nın Çukurova ilçesinde bulunan Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi’nin Güzellik ve Bakım atölyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vortex sponsorluğunda yenilendi.Sonay Özoğul ve İşkar Medikal - Vortex Ceo‘su Ferit İşkar bu tarz...

İşkar Medikal - Vortex, Adana Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölyesini yeniledi
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Adana‘nın Çukurova ilçesinde bulunan Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi’nin Güzellik ve Bakım atölyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vortex sponsorluğunda yenilendi.

Sonay Özoğul ve İşkar Medikal - Vortex Ceo‘su Ferit İşkar bu tarz organizasyonların devam edeceğini ve daha pek çok yenilik yapacaklarını söyledi.

Ferit İşkar, tüm öğrenciler için eşit eğitim fırsatı oluşturan Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Bakım bölümünün salonunu yeniden yapılandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Allah’a şükür şuan bitmiş durumda. Eğitime şahsım ve Vortex ailesi olarak oldukça önem veriyor ve destekliyoruz. Bu nedenle, gelecek yıllarda güzellik ve bakım sektöründe söz sahibi olabilecek etkili ve verimli bireylerin yetişebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız" dedi.

Sonay Özoğul ise devletin, toplumun ve bireylerin mutluluğu için eğitimin en iyi çözüm yolu olduğunu ifade ederek, “Çocukların, gençlerin ruh eğitimi sanatla aşılanmalıdır. Sonay Özoğul Akademi olarak Mesleki Eğitim Merkezine yapmış olduğumuz bu katkıdan dolayı oldukça mutluyuz. İlerleyen zamanlarda tüm öğrencilerimiz için tabii ki seminerlerimiz ve desteklerimiz devam edecektir. Biliyoruz ki, bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve bunun yanında yeni hayatlar oluştururuz’’ diye konuştu.
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