İsmail Acı, ATO’nun yeni Meclis Başkanı oldu

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) YSK’ya yapılan itiraz sonucu iptal edilen Meclis Başkanlığı ve Meclis Divanı seçimi geçerli sayıldı. İsmail Acı, yargının verdiği karara, başta olduğu gibi şimdi de saygılı olduğunu belirterek, “Hepimizin...

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) YSK’ya yapılan itiraz sonucu iptal edilen Meclis Başkanlığı ve Meclis Divanı seçimi geçerli sayıldı. İsmail Acı, yargının verdiği karara, başta olduğu gibi şimdi de saygılı olduğunu belirterek, “Hepimizin ortak amacı, Adana’ya hizmet etmektir. Bunu da seçimlerimizin tamamlanmasının ardından hep birlikte başaracağız” dedi.

ATO’nun 1 ve 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Meslek Komiteleri, Meclis Üyeleri Meclis Başkanı, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Genel Kurul Delegeliği ile Disiplin Kurulu seçimlerinde yaşanan itirazlar ve iptal edilen seçimlerle ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce, yapılan itirazları değerlendiren ve Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Meclis Divanı ve Disiplin Kurulu seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu, bu kez bu iptallere ilişkin itirazları görüştü. YSK, Meclis Başkanı ve Meclis Divanı seçimleriyle ilgili iptal kararını değiştirerek geçerli saydı.

Bu karara göre ATO Meclis Başkanlığı görevine seçilen İsmail Acı, yargı sürecinde verilen tüm itiraz ve kararları saygıyla karşıladığını, bundan sonraki süreçte bütün çabaların Adana’ya ve ekonomisine daha fazla katkı sunmaya yönelik olması gerektiğini söyledi. YSK kararının tebliğ edilmesinin ardından açıklama yapan ATO’nun yeni Meclis Başkanı İsmail Acı şu görüşlere yer verdi:

“Adana Ticaret Odası’nın Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğinden sonra Meclis Başkanı ve Meclis Divanı seçimleri de karara bağlanmış oldu. 46 Meslek Komitesi’nden iptal edilen 41. Grubun 5 Mayıs 2018’de tekrarlanacak seçiminin ardından belirlenecek bir tarihte Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Genel Kurul Delegeliği ile Disiplin Kurulu seçimleri yapılacaktır. Her seçimde itirazlar olabilir. Önemli olan bu süreçte tüm adayların yapıcı davranması, alınan karara saygı duymasıdır. ATO Meclis Başkanı olarak, diğer Oda ve Borsalara göre biraz daha uzamış gibi görünen seçim sürecinden tek vücut olarak çıkacağımız inancıyla, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan seçimlerimizde aday olanlara başarı diliyor, seçme hakkını kullanan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

ATO’nun 7 Nisan tarihinde yapılan ve itiraz sonucu iptal edilen ilk Meclis Başkanlığı seçiminde İsmail Acı 68, Tarkan Kulak ise 40 oy almıştı.