ADANA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:22

Kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik meme kanseri taraması yapıldı.İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve mobil tırda yapılan mamografi...

Kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
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Adana’nın Kozan ilçesinde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik meme kanseri taraması yapıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve mobil tırda yapılan mamografi çekimi öncesi kadınlara Kaymakam Şafak Gürçam ve beraberindekiler tarafından karanfil dağıtıldı.

Kaymakam Gürçam, burada yaptığı konuşmada, "Kırk yaşı aşmış kadınlarımızda gerek bu şekildeki etkinliklerde gerekse doktorumuzun da söylediği gibi kasım ayının sonuna doğru Sağlıklı Yaşam Merkezimizde mamografi cihazımız hayata geçiyor, tarama yaptırabilirler. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlarımızın merkezlerimize gelip mamografilerini çektirmelerini öneriyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Özellikle meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Erken teşhisle meme kanserine yakalandığını anlayan ve tedavi sürecine devam eden Fatma Dağlı ise, “En önemli şey bu teşhisin konulmuş olmasıydı ama ondan sonra kabullenmek“ diye konuştu.
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