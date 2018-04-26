Kaplan İstanbul yolcusu

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar taktik çalışma yaptı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında sarı kart gören Gökhan Süzen, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören Gökhan, cumartesi oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.