ADANA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:45

Kaplan İstanbul yolcusu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı için yarın Adana’dan ayrılacak.Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar...

Kaplan İstanbul yolcusu
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı için yarın Adana’dan ayrılacak.

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar taktik çalışma yaptı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında sarı kart gören Gökhan Süzen, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören Gökhan, cumartesi oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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