Karaisalı’da Kuvayi Milliye Şenlikleri

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi iş birliği ile milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, yörenin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla organize edilen Kuvayi Milliye Şenlikleri Karaisalı Stadyumu’nda gerçekleştirildi.Şenlikte...

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi iş birliği ile milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, yörenin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla organize edilen Kuvayi Milliye Şenlikleri Karaisalı Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kuvayi Milliye şenliklerinin yalnızca bir şenlik olarak algılanmaması gerektiğini, günün Kuvayi Milliye ateşini yakan vatanımız ve bayrağımız için canını ortaya koyan kahramanların ruhlarının hala diri olduğunu gösterme günü olduğunu ifade etti. Sözlü, "Kuvayi Milliye’nin Karaisalı için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, “Memleketin dört bir yanı, vatan toprağı düşmanın çizmeleri altında eziliyorken Karaisalı’nın yiğit yörükleri tarihi bir görevi üstlenmiş ve düşmana Toroslar’ın eteğinde ‘dur’ demiştir” dedi.

Başkan Sözlü ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan Adana Büyükşehir Belediyesi folklor ekibinin halayına katıldılar. Programın devamında ise Başkan Sözlü, alanda kurulan Yörük çadırlarını gezdi.

Adanalıları buluşturan etkinlikte sanatçılar Osman Öztunç, Yıldız Çam, Grup Göktürk ve Gül Ahmet Yiğit, ücretsiz halk konserleri verdi.