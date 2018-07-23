Kenya’dan gelen sağlık çalışanları Adana’da eğitim aldı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, özel bir işlem olan terapötik eritrosit (kan değişimi) konusunda, Kenya’dan gelen doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir grup sağlık çalışanına eğitim verildi.Kenya’dan...

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, özel bir işlem olan terapötik eritrosit (kan değişimi) konusunda, Kenya’dan gelen doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir grup sağlık çalışanına eğitim verildi.

Kenya’dan gelen heyete bir hafta boyunca hastanede teorik ve pratik eğitim verdiklerini belirten Aferez Ünitesi Medikal Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlknur Kozanoğlu, “Kenya’da böyle bir ünite şuanda mevcut değil. Buradaki heyet bizden edindikleri bilgi ve tecrübeler ile ülkesine dönerek oradaki hastalara umut ışığı olacak. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları olarak böyle bir eğitimi vermek bizim için gurur vericidir ” dedi.

Terapötik eritrosit değişimi özellikle Akdeniz Bölgesi’nde görülme sıklığı çok olan orak hücre anemisinin tedavisinde ve yan etkilerin önlenmesinde kullanılan özel bir işlem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kozanoğlu, “Bu işlemlerin tecrübeli eller tarafından yapılması çok önemlidir. Her yıl yaklaşık 200’ün üzerinde işlem serisine sahip olan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm dünyada bu işlem konusunda eğitim verme yetkinliğine sahip az sayıda merkezden biridir” diye konuştu.