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01 Temmuz 2018 Pazar 11:41

Kına konakları açılışa hazırlanıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, inşaatı tamamlanmak üzere olan 2 kına konağını önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını bildirdi.Başkan Çelikcan, kına konaklarını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelikcan, Osmanlı,...

Kına konakları açılışa hazırlanıyor
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Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, inşaatı tamamlanmak üzere olan 2 kına konağını önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını bildirdi.

Başkan Çelikcan, kına konaklarını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelikcan, Osmanlı, Selçuklu mimarisi ile inşa edilen kına konaklarını yakında hizmete açacaklarını vurguladı. Kına konaklarından birinin Yavuzlar Mahallesi’nde, diğerinin ise Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edildiğini hatırlatan Başkan Çelikcan, "Ufak eksikleri tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız sokakta kına yapmaktan kurtulacak’’ dedi.

Yüreğir’in kalkınması, gelişmesi ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan, ’’Kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri Yüreğir’de hayata geçirdik. Yüreğir, taziye evleri, spor kompleksleri, kapalı semt pazarları, kültürevleri, kültür merkezi, 644 sosyal konut, ilk yerinde kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar ve modern parklara kavuştu. Kamu yatırımları, özel yatırımlar ve belediyemizin yatırımları ile Yüreğir Adana’nın cazibe merkezi oldu. Yüreğir’i ilklerle tanıştırdık ve tanıştırmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
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