Kızılay’ın “Kurban Kampanyası” başladı

İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak 2007 yılından beri vekaletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sesleniyor.Türk Kızılayı Adana Şube...

İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak 2007 yılından beri vekaletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sesleniyor.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’nın 2018 yılında da devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını belirten Saygılı, “Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak” dedi.

Amacına ve kuralına uygun

Saygılı, Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceğini ifade ederek, “Çağdaş model sayesinde veterinerler tarafından özenle seçilen kurbanlıklar, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere, din görevlileri, veterinerler ve noter eşlik edecek” diye konuştu.

Kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacağı bilgisini veren Saygılı, bu kavurma konservelerin Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ve Kurban döneminin ardından da Kızılay’ın her vekalet sahibine teşekkür belgesi göndereceğini söyledi.

İyilik sınır tanımıyor

Saygılı, hayırseverlerin farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için de vekalet verebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan, Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebilecek. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 TL, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 590 TL ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Belediye Şubesi’nin TR36 0001 0017 8300 0018 6854 06 İBAN No’lu hesabına para yatırabilecek. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından yararlanabilecekler.”