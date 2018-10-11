Koç: 'Kız çocuklarının erken evlenmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz'

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

"Dünya Kız Çocukları Günü’’ nedeniyle bir açıklama yapan Koç, Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla BM Genel Kurulunca 11 Ekim ’’Dünya Kız Çocukları Günü’’ olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı. Koç, "Kız çocuklarının hayat koşullarını iyileştirmek, etkili ve iyi bir eğitim alabilmelerini sağlamak, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Bizler bu bilinçle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın tüm imkanları ile kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi, eğitim imkanlarına erişiminin iyileştirilmesi ve önlerindeki engellerin ortadan kaldırılması için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, ülkemizin güçlü ve aydınlık yarınlara, güçlü kızlar sayesinde ulaşacağını ifade etti.