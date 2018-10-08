'Konfor' ruhsatsız tabanca buldu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde yapılan aramada bomba arama köpeği “Konfor” 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat buldu.İlçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ö. isimli şahsın evinde...

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde yapılan aramada bomba arama köpeği “Konfor” 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat buldu.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği Konfor’un da katıldığı aramada evin eklentisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet şarjör ile 428 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.