ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:07

"Konfor" ruhsatsız tabanca buldu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde yapılan aramada bomba arama köpeği “Konfor” 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat buldu.İlçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ö. isimli şahsın evinde...

'Konfor' ruhsatsız tabanca buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde yapılan aramada bomba arama köpeği “Konfor” 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat buldu.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği Konfor’un da katıldığı aramada evin eklentisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet şarjör ile 428 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku