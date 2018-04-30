ADANA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:50

Kozan’da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Koşusu düzenlendi.Adnan Menderes Parkı’ndan başlayıp Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda tamamlanan koşuya farklı yaş gruplarından...

Kozan'da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı
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Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Koşusu düzenlendi.

Adnan Menderes Parkı’ndan başlayıp Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda tamamlanan koşuya farklı yaş gruplarından 130 sporcu katıldı.

2 bin 700 metre mesafenin koşulduğu yarışmada erkeklerde birinci Yusuf Gökalp, ikinci Hakan Mert Uyanık, üçüncü Umut Şahpaz olurken; bayanlarda ise birinci Gülay Bayram, ikinci Şifa Yılmaz, üçüncü Yasemin Kuruoğlu oldu.

Koşuyu yakından takip eden Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin 2 Haziran Kurtuluş Bayramı günü düzenlenecek törende verileceğini belirtti.
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