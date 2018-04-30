Kozan’da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Koşusu düzenlendi.
Adnan Menderes Parkı’ndan başlayıp Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda tamamlanan koşuya farklı yaş gruplarından 130 sporcu katıldı.
2 bin 700 metre mesafenin koşulduğu yarışmada erkeklerde birinci Yusuf Gökalp, ikinci Hakan Mert Uyanık, üçüncü Umut Şahpaz olurken; bayanlarda ise birinci Gülay Bayram, ikinci Şifa Yılmaz, üçüncü Yasemin Kuruoğlu oldu.Koşuyu yakından takip eden Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin 2 Haziran Kurtuluş Bayramı günü düzenlenecek törende verileceğini belirtti.