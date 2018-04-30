Kozan’da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı

2 bin 700 metre mesafenin koşulduğu yarışmada erkeklerde birinci Yusuf Gökalp, ikinci Hakan Mert Uyanık, üçüncü Umut Şahpaz olurken; bayanlarda ise birinci Gülay Bayram, ikinci Şifa Yılmaz, üçüncü Yasemin Kuruoğlu oldu.

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