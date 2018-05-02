ADANA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28

Kozan’da sinek ve haşereyle mücadele

Adana Büyükşehir Belediyesi, araç, ekipman ve personel filosu ile ana caddeler, yeşil alanlar, dereler, fosseptik çukurları, parklar ve pazar yerlerini kapsamlı ilaçladı.Adana’da halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle...

Kozan'da sinek ve haşereyle mücadele
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Adana Büyükşehir Belediyesi, araç, ekipman ve personel filosu ile ana caddeler, yeşil alanlar, dereler, fosseptik çukurları, parklar ve pazar yerlerini kapsamlı ilaçladı.

Adana’da halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama araç, ekipman ve personel filosu ile Kozan ilçesinde ilaçlama yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kozan’da ana caddeler ve sokakları, yeşil alanları, dereleri, fosseptik çukurlarını, parkları ve pazar yerlerini kapsamlı ilaçladı.

15 ilçede sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı mücadele veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçesindeki üreme odaklarını kurutmaya yönelik çalışma yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kozan’ın ana caddeleri ve sokaklarındaki rögarları, yeşil alanları, parkları ve pazar yerlerini kapsamlı ilaçladı. Büyükşehir ekipleri, üreme odakları arasında en riskli yerler olan dereleri ve fosseptik çukurlarında yoğun ilaçlamalar yaptı.
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