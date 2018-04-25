ADANA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:55

Kozan’da trafik 8 kollu akıllı kavşakla rahatlayacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kavşağı’nı 4 şeritli hale getirirken, ilçeye 4 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandırdı.Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçe merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla uygulamaya...

Kozan'da trafik 8 kollu akıllı kavşakla rahatlayacak
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kavşağı’nı 4 şeritli hale getirirken, ilçeye 4 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçe merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla uygulamaya koyduğu Kozan Kavşağı Projesi’nde sona yaklaşıldı. Tufanpaşa, Karacaoğlan ve Türkeli mahallelerinin yer aldığı, yeni Kozan Devlet Hastanesi önündeki 4 bin metrekare alanda, 78 metre çapında yapılan 8 kollu akıllı kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon düzenlemeleriyle 130 bin nüfuslu ilçede ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.

Kent merkezinde trafik yükünü sırtlayan projeleri hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi, bu hamlesine Kozan’ı da dahil etti. Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zebüyde Hanım Caddesi’ni birbirine bağlayan Kozan Devlet Hastanesi önündeki kavşağın yenilemesini hızlandırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yedi aylık çalışmayla altyapısı güçlendirilen, kaldırımları tamamlanan kavşağın sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplanmasına geçti.

Kozan’ın ulaşımını rahatlatırken ilçeye yeni bir meydan kazandıracak projede, 4 bin metrekarelik alan peyzaj değeri olan ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle yeşillendirilecek. Süs havuzlarıyla görsel zenginlik kazandırılacak Kozan Kavşağı, kent mobilyalarıyla donatılıp, dinlenme alanı olarak değerlendirilecek.
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