Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanpaşa Mahallesi Gazi Fikret Topçu Sokak kavşağında meydana geldi. Ramazan Tangız’ın (19) kullandığı 01 RZ 081 plakalı motosiklet, İdris Aslanhan yönetimindeki 01 RB 269 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü Tangız yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanpaşa Mahallesi Gazi Fikret Topçu Sokak kavşağında meydana geldi. Ramazan Tangız’ın (19) kullandığı 01 RZ 081 plakalı...