Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Adana yolu üzeri küçük sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre Araz yönetimindeki 38 YR 917 plakalı otomobile sürücü ismi öğrenilemeyen 20 DG 677 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Araçta bulunan Yunus Emre Araz ve yanında bulunan Mustafa Özmen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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