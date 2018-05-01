Kültürevleri bilgi yarışması tamamlandı

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri arasında düzenlenen bilgi yarışmasını Çetin Topçuoğlu Kültürevi kazandı. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi ikinci, Yunus Emre Kültürevi ise üçüncü oldu.

11 kültürevinin yarıştığı bilgi yarışmasında Çetin Topçuoğlu Kültürevi birinci, Mehmet Akif Ersoy Kültürevi ikinci, Yumus Emre Kültürevi ise üçüncü oldu. Dereceye girenler bisiklet, kitap,kupa ve çeşitli hediyeler kazandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan bilgi yarışmasına katılan öğrencileri tebrik etti.

Bilginin sağlıklı olmanın, mutlu olmanın, başarılı olmanın anahtarı olduğunu belirten Başkan Çelikcan ’’İnsanoğlu içi boş başaklar gibidir. Bilgi sahibi oldukça, tecrübe edindikçe içleri olgunlaşır ve boynu bükülür. Bu da alçakgönüllü ve erdemli bir kişi olmasının göstergesidir. O yüzden Yüreğir’e 11 adet kültürevi açarak çocuklarımızın her alanda bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz’’ dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukları hayata hazırlamak için çalıştıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan öğrencileri birbirleriyle yarıştırarak arkadaşlık, takımdaşlık duygusunu artırarak birbirleriyle rekabet etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Kültürevlerinin Yüreğir’de çok önemli bir eksikliği giderdiğini söyleyen Başkan Çelikcan ’’Kültürevlerimizi Yüreğir’in değişik bölgelerine açarak herkesin faydalanmasını sağladık. Buralardan her yıl binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Özellikle öğrencilerimize yönelik olarak düzenlediğimiz ders takviye kursları düzenli bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızın kaynak kitaplarını da biz veriyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimiz çok güzel okullara yerleşmesi bizleri mutlu ediyor. Amacımız gelecek nesillerimizin önünü açmak, toplumumuzu daha ileriye taşımaktır. Bunun için bilgiye ve bilgili insana ihtiyacımız vardır. Bilgi insanın karanlıktan çıkışı için tek anahtardır. O yüzden çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz’’ şeklinde konuştu.