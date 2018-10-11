Maden sektörü ’Krom Çalıştayı’nda buluşuyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 13 Ekim Cumartesi günü Adana’da ‘Krom Çalıştayı’ düzenleyecek.

Kentteki bir otelde düzenlenecek çalıştayda, Türkiye ve dünyadaki krom madenciliği, jeolojik yapısı, üretim zenginleştirme yöntemleri, ferrokrom yatırımları ve satış pazarlama konularında konunun uzmanları tarafından sunumlar yapılarak tartışmaya açılacak.

Çalıştayla ilgili bilgi veren Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, 2010 yılında dünyada üretilen krom cevherinin yüzde 31‘inin dış ticarete konu olurken, bu oranın 2017 yılında yüzde 46‘ya yükseldiğini ancak 2017 yılında 14 milyon 2 bin tona ulaşan küresel ithalatın, yüzde 97’si olan 13 milyon 700 bin tonunun doğrudan Çin tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Çin’e yapılan sevkiyatta ise Güney Afrika Cumhuriyeti firmalarının payının 10 milyon ton ile yüzde 73 olduğuna işaret eden Yılmaz, “Dolayısıyla krom cevheri piyasası ağırlıkla 2 oyunculu bir yapıya bürünmüştür. Bu yapı içinde 2017 yılında Türkiye’nin dünya krom cevheri üretimindeki payı yaklaşık yüzde 5’e, dünya ihracatındaki payı yüzde 8 civarına, ferrokrom üretimindeki payı ise kabaca yüzde 1’e gerilemiştir” dedi.

Adana’daki krom cevherinin de ele alınacağı toplantıda bölgede kurulabilecek ferrokrom tesislerinin önemine de işaret edileceğini anlatan Yılmaz, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenecek ve gün boyu sürecek çalıştayı Adana’da gerçekleştirmekten onur duyacaklarını vurguladı.

13 Ekim Cumartesi sabahı başlayacak çalıştay TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kılıç ve Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’nin açış konuşmalarıyla başlayacak. Çalıştayda, ‘Türkiye ve dünyadaki krom rezervleri, jeolojik yapısı ve özellikleri’, ‘Krom Madeni Üretim yöntemleri’, ‘Krom madeni zenginleştirme yöntemleri’, ‘Türkiye ve dünyada ferrokrom’, ‘Krom madeni ve madencilikle ilgili son hukuki düzenlemeler’, ‘Krom madenciliğimizde yeni tavır, yeni eylem’, ‘Krom madeni satış pazarlama’ konuları detaylarıyla ele alınacak.