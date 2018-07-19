Merhum Mustafa Gümüşdamla’nın kızı dünya evine girdi

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) merhum Genel Sekreteri Mustafa Gümüşdamla’nın kızı Yağmur ile Oğuzhan, görkemli bir törenle dünya evine girdi.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği...

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) merhum Genel Sekreteri Mustafa Gümüşdamla’nın kızı Yağmur ile Oğuzhan, görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği Mezunu Yağmur ile Ziraat Fakültesi Mezunu Oğuzhan Kurt, kentteki bir balo salonunda gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi. Şubat ayında gerçekleşen nişan töreninin ardından gerçekleşen ve yoğun bir katılımın yaşandığı düğün töreninde davetliler, zaman zaman da duygusal anlar yaşadı.

Geceye renk katan Adanalı sanatçı Ali Turaç, son çıkan ‘Sevmiştim’ albümümden eserlerinin de yer aldığı repertuvarı ile beğeni kazanırken, dans pisti bir an olsun boş kalmadı. Turaç şarkılarını seslendirdikten sonra yaptığı konuşmayla davetlilere duygusal anlar yaşatırken, “Merhum gazeteci ağabeyim Mustafa Gümüşdamla’nın bana desteği çok oldu. Sevdiğim, saydığım bir büyüğümdü. Onun kızı Yağmur’un düğün töreni için davet aldığımda hiç düşünmeden burada olmayı istedim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mustafa Gümüşdamla ağabeyimizi çok seviyoruz, onu asla unutmayacağız” dedi.

Gümüşdamla ve Kurt Ailelerinin yanı sıra kalabalık davetli topluluğu ve gazeteciler, gece boyunca gönüllerince eğlenirken, orkestranın çaldığı hareketli şarkılarla gece mutlu bir şekilde sona erdi.

Geceye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC Genel Sekreteri Ömer Üney, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Adana Şube eski Başkanı A. Basri Baş, ASGD Genel Sekreteri Dursun Dağtekin, MHP Seyhan Belediye Başkan A. Adayı Şehmus Uçar ve gazeteciler de katıldı.