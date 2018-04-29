Metin Uca, Adanalı okurlarıyla buluştu

Stand Up’ları ve TV programlarıyla tanınan gazeteci, yazar ve tiyatrocu Metin Uca, “Alışmadık Gözde Lens Durmaz” adlı kitabını Adanalı okurları için imzaladı. “Hayata bir çocuk gözüyle bakmak gerek” diyen Uca, kitap yazmaya devam...

Stand Up’ları ve TV programlarıyla tanınan gazeteci, yazar ve tiyatrocu Metin Uca, “Alışmadık Gözde Lens Durmaz” adlı kitabını Adanalı okurları için imzaladı. “Hayata bir çocuk gözüyle bakmak gerek” diyen Uca, kitap yazmaya devam edeceğinin müjdesini verdi.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Metin Uca’yı konuk etti. D&R işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelen Uca, kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla bol bol sohbet etti.

Yaşam felsefesinde ‘umutsuzluk’ diye bir kavrama yer olmadığını vurgulayan Uca, hayatının yeni heyecanlar ve keşifler üzerinde kurulu olduğunu kaydetti. Hayata bir çocuk gözüyle bakmak gerektiğini, insanların ancak böyle mutlu olabileceklerini belirten Uca, bazen yaptığı esprilerin de anlaşılmamasından yakındı.

Olayları “Gülmece” tarzıyla anlatmasından dolayı kim zaman sıkıntılar yaşadığına işaret eden Metin Uca, “Sarkazm (alaycı, iğneleyici, ironik, müstehzi) ben. Sarkazmın insanların tuhaf tek düzeliklerine ve düz beyinliklerine karşı çok ciddi bir savunma olduğuna inanıyorum. Bunu da hayatım boyunca kullanmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Tarihin gerçekleriyle gülmecenin kurgusunu bir araya getiren ilginç denemeler” diye tanımladığı “Alışmadık Gözde Lens Durmaz” adlı kitabı ve yazarlık konusundaki düşüncelerini paylaşan Metin Uca, şöyle devam etti:

“Sekiz yıldır kitap yazmıyordum. Nedeni de benim yazdığım güne tanıklık eden kitaplarda özellikle günceli yakalamak giderek zorlaşmasıydı. Ama şimdi bu bir zorunluluk haline dönüştü. Çünkü tarihten ipuçlarıyla bu kitapta günümüzü anlatıyorum. O yüzden aslında bu bir tarih kitabı; ama o tarih kitabındaki gerçek ile benim kurguladığım öykü iç içe geçiyor. Sonuçta bir tarihsel gerçek var. Ama ona ulaşılan yolu anlatırken kurgudan yararlanıyorum. Değişik bir deneme kitabı oldu.”

Metin Uca, bundan sonra da kitap yazmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.