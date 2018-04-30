ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:58

MHP’li Yalçın Gürgen son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pozantı Belediye Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın Gürgen, gözyaşları arasında toprağa verildi.MHP’li Meclis Üyesi Yalçın Gürgen (45) dün Adana’da Toros Mahallesi’nde ailesine...

MHP'li Yalçın Gürgen son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pozantı Belediye Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın Gürgen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

MHP’li Meclis Üyesi Yalçın Gürgen (45) dün Adana’da Toros Mahallesi’nde ailesine ait evde ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gürgen’in vefatı MHP camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Yalçın Gürgen bugün Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, MHP ilçe başkanları, MHP’li, AK Parti’li ve CHP’li belediye başkanları iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Defin işleminin ardından Gürgen ailesi ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal taziyeleri kabul ettiler.

45 yaşındaki Yalçın Gürgen, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku