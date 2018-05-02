ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57

Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi, “Ulusal Kan Temini Projesi” kapsamında ülkenin kan ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetleri sürdürüyor. Kişi, kurum ve kuruluşlarda gönüllü ve sürekli bağışçı sayısını artırmak için devamlı...

Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi, “Ulusal Kan Temini Projesi” kapsamında ülkenin kan ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetleri sürdürüyor. Kişi, kurum ve kuruluşlarda gönüllü ve sürekli bağışçı sayısını artırmak için devamlı kampanyalar düzenleyen Kızılay Adana Şubesi’ne sunulan destekler artıyor. Kızılay’ın çalışmaları kapsamında Seyhan Rotary Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırda öğrenciler, veliler ve öğretmenler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Müdürü Sait Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda katılımcılar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. 18 yaşını dolduran öğrenciler ilk kez kan vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışçısı olan Okul Müdürü Karadağ’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kan bağının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Saygılı, bu bilinçle hareket eden öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Tür toplumunun “iyilik eli” olan Kızılay’a gençlerin ömür boyu sahip çıkmalarını isteyen Saygılı, “Kan dökülen bir dünyada gençlerimiz kan bağışında bulunarak erdemli ve örnek bir davranış sergiliyor. Bunlara rehberlik yapan Okul Müdürü Sait Karadağ ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku