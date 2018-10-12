Öğrencilere sosyal medya uyarısı

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere “Sosyal Medya Geldi Hayat Değişti” konulu konferans verildi.

Kozan Anadolu Kız imam Hatip Lisesi toplantı salonunda öğrenciler ile bir araya gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri sosyal medyanın zararlarından ve insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden bahsetti.

Polis Memuru Sinan Savran slayt gösterisi eşliğinde verdiği konferansta internet kullanımının günümüzde adeta bir hastalık haline geldiğini belirtti. Savran konuşmasında uzun süre bilgisayar başında ya da cep telefonu ile uğraş sonucu insanların bel ve iskelet sistemi hastalıkları ile bu elektronik cihazların yaymış olduğu manyetik dalga yüzünden kansere bile yakalandıklarını kaydetti. Savran, sosyal medya üzerinden birçok insanın anne kızlık soyadı, tatile gitmiş oldukları yer ve mekanlar, konum bildirimleri gibi paylaşımların hırsızlara davetiye çıkardığını ve Kozan’da geçtiğimiz yıl böyle bir olayın yaşandığını da ifade etti.

Polis memuru Savran özellikle Rus kökenli bazı internet oyunları yüzünden geçtiğimiz yıl ülkemizde 17 insanın intihara teşebbüs ettiğini de hatırlattı.

Sosyal medya ve internetin aşırı kullanılması durumunda günlük hayatı olumsuz etkilediği, insanların birbirlerine cenazeleri olması durumunda başsağlığına gitmek yerine yorum yaptıklarını hatta aynı apartmanda bile oturan insanların birbirlerinin kimi zaman yüzünü sadece sosyal medya üzerinden gördüklerini de sözlerine ekledi.

Savran, emniyet yetkililerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde özellikle aile içi şiddet ve boşanma davalarının yüzde sekseninin nedeninin sosyal medya ve internet kullanımı yüzünden yaşandığını da kaydetti.

Gençlere hiç internet kullanmamaları gibi bir tavsiyede bulunmadıklarını ancak yeterli ve dozunda kullanmaları gerektiğini de kaydeden Sinan Savran öğrencilere özellikle tanımadıkları şahısları sosyal medya üzerinden arkadaş olarak kabul etmemeleri gerektiğini de vurguladı.