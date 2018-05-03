Öğretmenler ‘Projem ile Varım’ diyerek Güney Adana’yı değiştirecek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Projem ile Varım Projesi’nde nihai hedefin, Güney Adana bölgesindeki öğretmenlerin proje yazma becerisini yükseltmek, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek olduğunu açıkladı.Güney Adana...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Projem ile Varım Projesi’nde nihai hedefin, Güney Adana bölgesindeki öğretmenlerin proje yazma becerisini yükseltmek, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek olduğunu açıkladı.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında yürütülen ‘Projem ile Varım’ Projesi’nin açılışı Çukurova Kalkınma Ajansı’nda yapıldı. Projenin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını, yeni proje fikirlerine kapı aralayacağını ifade eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Proje, yeni proje fikirlerinin eğitimde ve öğretimde kullanılmasını ve bu fikirlerin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

Öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemesi, eğitimde yeni yaklaşımları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Öğretmenlerimiz ‘Projem ile Varım’ diyerek Güney Adana’da yaşanan her değişim ve dönüşüme katkı sunacaklar” dedi.

Vali Demirtaş, tüm suç usullerine yönelik etkin mücadelelerinin ciddi sonuçlar verdiğini ifade ederek, bu başarıda bölgede yaşayan vatandaşların, bölgeye hizmet eden öğretmenlerin ve diğer kamu görevlilerin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Huzur ve güven ikliminin sağlanmasının ardından sıra bölgenin rehabilite edilmesine, yeniden şehre entegre olmasına geldiğini söyleyen Vali Demirtaş, “Projem ile Varım diyen öğretmenlerimiz Güney Adana’da yaşanan her değişim ve dönüşüme katkı sunacak, proje yazma becerisini yükseltecek, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirecek” diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okullar arasındaki başarı düzey farkının azaltılması, öğrenme ortamlarının niteliğinin arttırılması ihtiyacından yola çıkarak Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Projem ile Varım Projesi’nin gerçekleştiğini ifade etti.

Proje kapsamında Güney Adana bölgesinde görev yapan öğretmenlere proje döngü yönetimi, Erasmus Plus ve Avrupa Birliği Hibe Programı projeleriyle eğitimde yeni yaklaşımlar için eğitim programları düzenlediklerini ifade eden Altınsoy, proje ile yeni fikirlerin eğitim ve öğretimde uygulanmasına imkan verilmesini amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Üniversite-Sanayi İlişkileri Sorumlusu Prof. Dr. Emin Güzel, Projem ile Varım Projesi’nin önemini anlatan bir sunum yaptı.

Açılışa Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve çok sayıda öğretmen katıldı.