Okullararası Atletizm Küçükler Grup Müsabakaları Adana’da tamamlandı

Serinevler Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 13 erkek 12 kız takımı olmak üzere toplam 25 takımdan 206 sporcu katıldı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullararası Atletizm Küçük Kız ve Erkek Grup Müsabakaları” Adana’da tamamlandı.Serinevler Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 13 erkek 12 kız takımı olmak...

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