ADANA:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:50

Okullararası Atletizm Küçükler Grup Müsabakaları Adana’da tamamlandı

Okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullararası Atletizm Küçük Kız ve Erkek Grup Müsabakaları” Adana’da tamamlandı.Serinevler Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 13 erkek 12 kız takımı olmak...

Okullararası Atletizm Küçükler Grup Müsabakaları Adana'da tamamlandı
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Okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullararası Atletizm Küçük Kız ve Erkek Grup Müsabakaları” Adana’da tamamlandı.

Serinevler Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 13 erkek 12 kız takımı olmak üzere toplam 25 takımdan 206 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Adana Dervişler Ortaokulu birinci, Ankara TED Ankara Koleji Vakıf Özel Ortaokulu İkinci, Kayseri Ambar Ortaokulu üçüncü, Antalya Kepez Varsak Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Kayseri Ambar Ortaokulu birinci, İstanbul Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Ortaokulu ikinci, Osmaniye Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu üçüncü, Mersin Osmaniye Ortaokulu dördüncü oldular.

Dereceye giren sporculara ödülleri kurum yöneticileri tarafından verildi.
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