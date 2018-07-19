Polis teşkilatına taze kan

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu 21. dönem mezuniyet töreninde, "Tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Safınız, milletimizin safı; tarafınız, devletimizin tarafı olmalıdır" dedi.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu 21. Dönem Mezuniyet Töreni, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Demirtaş, mezun olan öğrencileri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Türkiye’nin, dünyanın en kritik bölgesinde yer alan, stratejik konumuyla tüm gözlerin üzerinde çevrildiği bir ülke olduğunu belirterek, "Bu konum, diğer memleketlerden farklı olarak ülkemizin güvenlik tedbirlerinin ve yatırımlarının en üst seviyede, çağın gereklerine uygun olarak tasarlanmasını gerektirmektedir. Buna, dünya genelinde artan terör eylemlerini, değişen suç çeşitlerini ve suç biçimlerini de eklediğimizde dosta güven, düşmana korku salan bir emniyet teşkilatına olan ihtiyacımız da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu zorlu coğrafyada, bin yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan ve sonsuza kadar da aynı duygularla yaşama azminde olan milletimizin, korkusuz neferlerinin yemin ederek polis teşkilatımıza katılışlarına, bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

"Temel düsturunuz milletimize hizmet etmek olmalı"

Konuşmasında polislere seslenen Vali Demirtaş, "Bugün itibariyle yaşamınızın yeni bir dönemine başlıyorsunuz. En başta milletimizin gözbebeği emniyet teşkilatımızın bir parçası olarak, bugün yapacağınız yemine ömrünüzün sonuna kadar sadık kalmalısınız. Her daim dürüst olmalı; doğruluktan, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılıktan ayrılmamalısınız. Mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmamalısınız. Bizi büyük millet, güçlü devlet kılan en önemli özelliğimiz; etle tırnak misali; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. İnsanımız, bizim için en kıymetli, en değerli varlığımızdır. Biliniz ki bu asil ve aziz milletin fertleri bugünden sonra sizlere emanettir. Bu emaneti, canınız pahasına korumak sizlerin asli görevidir. Unutmayınız ki bu millete hizmet etmek, şereflerin en yücesidir. Dolayısıyla temel düsturunuz ve hareket noktanız milletimize hizmet etmek olmalıdır. Her karışı aziz şehitlerimizin kanları ile sulanan bu vatana göz diken gafillere, devletimizi bölmek isteyen bedbahtlara, ay yıldızlı al bayrağımızı semalarımızdan indirmek isteyen aymazlara, ezanlarımızı gök kubbemizden dindirmeye çalışan hadsizlere, hadlerini bildirmeyi kendinize şiar edinmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"Tek bağlılığınız milletimize ve devletimize olmalıdır"

Vali Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz üzere millet olarak tarihimizde emsali görülmemiş bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz karanlığında hainler, hainlikte sınır tanımadıklarını, aziz milletimizin üzerine yağdırdıkları bombalarla, kurşunlarla gösterdiler. Bu milletin şehadete yürüyen yiğit, mert ve vatansever evlatları da ihanete karşı dirilişin örneğini sergilediler.

Yaşanan bu süreçte, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, hem devletimiz ve milletimiz hem de polis teşkilatımızın üzerinde ciddi bir travma etkisi oluşturduğu aşikardır. Tüm kurumlarımızdan olduğu gibi, polis teşkilatımızdan da hainlerin temizlenmesiyle bu etkinin izleri, silinmekte ve silinmeye de devam edilmektedir. O sebeple bugün polis teşkilatımıza katılacak sizlere yolun en başındayken önemli bir hatırlatmada bulunmak, bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum; ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız olmamalıdır. Tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Safınız, milletimizin safı; tarafınız, devletimizin tarafı olmalıdır. Gençler, unutmayın ki bizim için asıl olan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir, ay yıldızlı al bayrağımızdır."

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından 21’nci dönem birincisi Murat Güvenç, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyelerinin verildiği töreni, öğrencilerin meslek yemini edip, aileleriyle kucaklaşmalarıyla son buldu.

Mezuniyet törenine Adana Milletvekili Abdullah Doğru, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Emniyet Müdür Vekili Murat Balcı, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.