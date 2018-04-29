Prim desteğinde başvurular 4 Mayıs’ta sona eriyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2017 yılı hububat, baklagil ve dane mısır prim desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 4 Mayıs Cuma gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.Doğan, yaptığı açıklamada,...

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2017 yılı hububat, baklagil ve dane mısır prim desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 4 Mayıs Cuma gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, 2017 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanabileceklerini hatırlattı.

2017 yılında üretilerek satışı yapılan, prim desteğine esas ürünlere, Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödemesi yapılacağını vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan fark ödemesi destekleri; buğday, arpa, yulaf ve çavdar için kilogramda 5 kuruş, kuru fasulye ve nohut için kilogramda 30 kuruş, dane mısır için ise kilogramda 3 kuruştur” dedi.

Başkan Doğan, prim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğüne yapabileceğini ifade etti.

Başkan Doğan, üreticilerin yoğunluğa meydan vermemek için başvurularını son güne bırakmamalarını istedi.