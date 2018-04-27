Sarıçam Belediyesi’nden asker eğlencesi

Adana’nın Sarıçam İlçe Belediyesi askere gidecek 98/2 tertip asker adayları için bir eğlence düzenledi.Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın talimatıyla 98/2 tertip 120 asker adayı için düzenlenen gece belediye tören alanında yapıldı....

Adana’nın Sarıçam İlçe Belediyesi askere gidecek 98/2 tertip asker adayları için bir eğlence düzenledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın talimatıyla 98/2 tertip 120 asker adayı için düzenlenen gece belediye tören alanında yapıldı. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Askere gidecek olan gençlerin boynuna ay yıldızlı şal takıp askeri malzeme hediye eden Bilal Uludağ, “Askere gidecek gençlerimizin gözleri arkada kalmasın. Onlar ordayken anneleri, babaları, eşleri ve kardeşleri bizim güvencemiz altında. Gençlerimize de güle güle gidip güle güle gelmeleri için Cenab-ı Allah’a dua ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede askere gidecek gençler ve aileleri halay çekerken patlatılan havai fişekler ile renkli görüntüler oluştu.