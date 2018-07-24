ADANA:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:50

Şeker Köy Optimum’da

Adana’da çocuklar, dev lolipopları, şekerden evleri, dev dondurmalarıyla masalsı bir eğlence sunan Şeker Köy etkinliğinde buluşmaya başladı.Geçen hafta, minik ziyaretçilerini “Dino Mania” etkinliğiyle tarih öncesinin efsane canlıları...

Şeker Köy Optimum'da
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Adana’da çocuklar, dev lolipopları, şekerden evleri, dev dondurmalarıyla masalsı bir eğlence sunan Şeker Köy etkinliğinde buluşmaya başladı.

Geçen hafta, minik ziyaretçilerini “Dino Mania” etkinliğiyle tarih öncesinin efsane canlıları olan dinozorların gizemli dünyasını keşfe çıkaran Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bu kez yine çocuklar için farklı bir organizasyona imza attı.

AVM, 4-12 yaş arasındaki yüzlerce çocuğu, dev lolipopları, şekerden evleri ve dev dondurmalarıyla masalsı bir eğlence sunan Şeker Köy etkinliğinde buluşturmaya başladı.

Minik ziyaretçiler, Şeker Köyün eğlenceli dünyasında çocuk olmanın tadını çıkarırken, aileleri de onları cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek, bu mutlu anlarını ölümsüzleştiriyorlar.

29 Temmuz Pazar gününe kadar, hafta boyunca saat 14.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz Şeker Köy etkinliğinde, minikler, birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyelerle unutulmaz anlar yaşayacak.
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