ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 11:39

Seyhan Belediyesi’nden 23 Nisan etkinlikleri

Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Tiyatro oyunları, palyaçolar ve müzik...

Seyhan Belediyesi'nden 23 Nisan etkinlikleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Tiyatro oyunları, palyaçolar ve müzik gruplarının yer aldığı etkinliğe katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çocukların bayramını kutladı. Karalar, yaptığı konuşmada, "1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale zaferine rağmen, Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk ordusu düşmana hem denizde hem karada mağlup etmesine rağmen güzelim ülkemizi düşmanlara açtılar. O şartlarda Mustafa Kemal Atatürk sizin dedelerinizden aldığı ilhamla esarete göz yummadı. 23 Nisan 1920’de 414 milletvekilinden oluşan meclisi açtı. Meclis ile kurtuluş mücadelesini götürdü. Her şeyi ben bilirim demedi. Meclisin kurulduğu gününü de sizlere bayram yaptı. Ne Mustafa Kemal Atatürk’ü ne de eserlerini unutmayalım, cumhuriyete sahip çıkalım ” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku