Seyhan Belediyesi’nden 23 Nisan etkinlikleri

Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Tiyatro oyunları, palyaçolar ve müzik gruplarının yer aldığı etkinliğe katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çocukların bayramını kutladı. Karalar, yaptığı konuşmada, "1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale zaferine rağmen, Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk ordusu düşmana hem denizde hem karada mağlup etmesine rağmen güzelim ülkemizi düşmanlara açtılar. O şartlarda Mustafa Kemal Atatürk sizin dedelerinizden aldığı ilhamla esarete göz yummadı. 23 Nisan 1920’de 414 milletvekilinden oluşan meclisi açtı. Meclis ile kurtuluş mücadelesini götürdü. Her şeyi ben bilirim demedi. Meclisin kurulduğu gününü de sizlere bayram yaptı. Ne Mustafa Kemal Atatürk’ü ne de eserlerini unutmayalım, cumhuriyete sahip çıkalım ” diye konuştu.