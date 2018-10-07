Seyhan Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Seyhan Belediyesi’nin her sezon gerçekleştirdiği ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteği bu yıl da devam etti. Toplam 31 amatör spor kulübüne krampon, tekmelik, dijital maç forması, futbol topu, maç eldiveni, antrenman malzemeleri...

Seyhan Belediyesi’nin her sezon gerçekleştirdiği ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteği bu yıl da devam etti. Toplam 31 amatör spor kulübüne krampon, tekmelik, dijital maç forması, futbol topu, maç eldiveni, antrenman malzemeleri ve top çantasından oluşan malzeme seti verildi.

Gençlik Stadı’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergin Ulun, amatör spor kulüp başkanları, sporcular ve sporcu yakınları katılı.

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, bu yüzden “sporcu dostu belediye” olarak anıldıklarını söyledi. Karalar, “Gece gündüz, dur durak bilmeden çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘yorulmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.’ Bizde millet uğruna çalışmaktan asla yorulmadık yorulmayacağız. Bu toplayı görünce duygulanıyoruz. Ne mutlu ki Seyhan Belediyesi spor kulübünde onlarca sporcu yetiştiriyor. Hiç kimsenin yapmadığı kadar para ve zaman harcıyoruz. 10’nuncu spor tesisini yapıyoruz. Bunlar milyonlarca liralık önemli işler. Adana üretken bir kent açarsanız, alt yapıyı hazırlarsanız sporcu çıkıyor. Alt yapıda uzun süredir sporcu yetişmezdi. Alt yapıya önem vermeyen kulübün uzun süre başarılı olması mümkün değildir. Seyhan Belediyesi spor kulübünde onlarca sporcu yetiştirdi. Malzeme dağıtırken en kaliteli malzemeyi dağıtıyoruz. Bu sizi teşvik etmek için, mutlu etmek içindir” ifadelerini kullandı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergin Ulun’da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sadece malzeme dağıtım yapmadığını yaptığı hizmetlerle spora çok büyük destek olduklarını belirterek teşekkür etti. Ulun, “Sadece malzeme yardımı ile değil, amatör spora destek olduklarını görüyoruz. Kendisini alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Amatör spor kulüpleri adına yeni sezonun sakatlıksız centilmence geçmesini diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 20 çift krampon, 20 adet tekmelik, 1 takım dijital maç forması, 1 takım antrenman malzemesi (20 çift), 10 adet futbol topu, 3 adet maç eldiveni ve 1 adet top çantasından oluşan malzemeler kulüp temsilcilerine teslim etti.