ADANA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:56

Seyhan Belediyesi’nden Karaisalı’ya çocuk ve dinlenme parkı

Seyhan Belediyesi tarafından Adana’nın Karaisalı ilçesine yaptırılan Zeydan Karalar Çocuk ve Dinlenme Parkı’nın açılışı yapıldı.Açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa sürede yıpranan parkların...

Seyhan Belediyesi'nden Karaisalı'ya çocuk ve dinlenme parkı
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Seyhan Belediyesi tarafından Adana’nın Karaisalı ilçesine yaptırılan Zeydan Karalar Çocuk ve Dinlenme Parkı’nın açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa sürede yıpranan parkların korunması gerektiğini söyledi. Karalar, “Parkları yapmak kadar onları korumakta önemli. Akşamları buralar kalabalık olur. Analarımız kardeşlerimiz gelir. Çocuklarımız gençlerimiz gelir burası kalabalık olur. Karaisalı halkına feda olsun. Ben Saadettin başkana da söylüyorum ben fahri hemşehrilik istemiyorum, ben murtçuyum. Bu parkı koruyacağız ama başka değerlerimizi de koruyacağız. Bu kadar büyük zorlukla, kanla kurulan cumhuriyeti de koruyacağız. Neyi nerede nasıl kazandığımızı da bileceğiz ve koruyacağız ” ifadelerini kullandı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’da ricalarını geri çevirmeyerek ilçelerine park kazandıran Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Başkan Aslan, “Bu pakın yapımında sağ olsun Zeydan Karalar bey, hem CHP ilçe teşkilatı hem de şahsımın ricasını kırmayarak ilçemize çok güzel bir park kazandırılmasına vesile oldu. Bu nedenle şahsım ve Karaisalı halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
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