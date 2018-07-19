ADANA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:37

Seyhan’a yeni ve modern kaymakamlık binası yapılacak

Adana’da, Seyhan Kaymakamlığı için yeni hizmet binası yapılacak.Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakamlığı hizmet binası yapılması planlanan alanda incelemede bulundu.Vali Demirtaş, incelemeleri sırasında, Vali Yardımcısı Murat Süzen...

Seyhan'a yeni ve modern kaymakamlık binası yapılacak
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Adana’da, Seyhan Kaymakamlığı için yeni hizmet binası yapılacak.

Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakamlığı hizmet binası yapılması planlanan alanda incelemede bulundu.

Vali Demirtaş, incelemeleri sırasında, Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Defterdar Vekili Emin Temiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat’tan, Türkiye İstatistik Kurumu İl Müdürlüğü karşısında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan arsa hakkında bilgiler aldı.

Arsanın konumunu inceleyen Vali Demirtaş, Türkiye’nin pek çok ilinden büyük olan Seyhan ilçesine yeni ve modern bir hizmet binası kazandırmak için gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi.
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