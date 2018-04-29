Seyhan’da kedi ve köpekler için mama dağıtıldı

Adana’da Seyhan Belediyesi, sokak köpekleri ve kedileri için hayvanseverlere 300 torba mama dağıttı.

Seyhan Kent Konseyi Hayvan Hakları Merkezi’nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldikleri günden bu yana hayvan severlere ciddi anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Karalar, “İnsan olmanın bir gereği de Allah’ın verdiği tüm güzellikleri korumak kollamaktır. Bunun için sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. İlçe belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde 7 bölgede 84 noktada sokak canlılarını besleme çalışması yapıyoruz. Bu bölgelerde her ay 10 bin kilogram tavuk kırıntısı ve yaklaşık 8 bin 500 kilogram ekmek ile yemek artığı bırakıyoruz. Ve hayvan severler için ayda 2 bin 250 kilogram kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Araçlar ve personelimiz ile mesai gözetmeden tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Seyhan Kent Konseyi bünyesinde kurulan hayvan hakları merkezinin önemine vurgu yapan Başkan Karalar, kısırlaştırma merkezinin de müjdesini verdi. Başkan Karalar, ”Bu merkez çok iyi oldu. Şikayetler burayla geliyor ve şikayetlerin tamamını çözmeye çalışıyoruz. Bir kısırlaştırma merkezi isteniyor. Bu aslında bizim yetkimiz değil ama bizde büyük bir belediyeyiz. Biz büyükşehirden izin aldığımız takdirde onu da çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık da Başkan Zeydan Karalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.