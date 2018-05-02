ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26

SEYMER’de geleneksel yıl sonu sergisi açıldı

Seyhan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde (SEYMER) geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.SEYMER’deki kurslara katılanların çeşitli el sanatlarını sergilediği etkinlik, Yaşar Kemal Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Serginin açılışında...

SEYMER'de geleneksel yıl sonu sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Seyhan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde (SEYMER) geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

SEYMER’deki kurslara katılanların çeşitli el sanatlarını sergilediği etkinlik, Yaşar Kemal Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’da hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 29 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitüsü ile sürdürdüklerini belirterek, "Seyhan ilçemizde bulunan 3 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitümüzle bu yıl mesleki genel ve okuma yazma kursları dahil toplam 3 binin üzerinde kurs açıldı, bu kurslara toplam 49 bin 735 kişi katıldı. 50 bine yaklaşan kursiyerlerimizle hayat boyu öğrenme kurumlarımızın Adana’da iş, eğitim ve istihdam hayatının değişimine, dönüşümüne yaptığı katkıları artırarak sürdüreceğinin en önemli işaretidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ilimizde bu kursları açmayı sürdüreceğiz” dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından serginin açılışı yapıldı. Vali Demirtaş ve beraberindekiler sergideki el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Açılışa, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku