Sözlü, makam koltuğunu Ecem Ecrin Aydoğdu’ya bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Sarıçam ilçesindeki Bilge Kağan İlkokulu öğrencisi Ecem Ecrin Aydoğdu oturdu.Minik Başkan Aydoğdu’nun Adana Büyükşehir...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Sarıçam ilçesindeki Bilge Kağan İlkokulu öğrencisi Ecem Ecrin Aydoğdu oturdu.

Minik Başkan Aydoğdu’nun Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye talimatı okulunun çevre düzenlemesinin yapılması ve öğrencilerin rahatça oyun oynayabilecekleri bir alan tesis edilmesine dair oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise minik Başkan Aydoğdu’ya talimatlarının harfiyen yerine getirileceğinin sözünü vererek 24 Nisan Salı günü sabah saat 09.00’da park ve bahçeler daire başkanının kendilerini okulda ziyaret edeceğini ve gerekeni yapacağını ifade etti.

Başkan Hüseyin Sözlü, temsili makam koltuğu devrinin gerçekleşmesinin ardından minik Başkan Aydoğdu’ya küçük hediyeler takdim etti ve ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ortaokul ve liseyi köyümden şehre gide gele bitirdim. Cumhuriyetin kazanımı ile 15 yıl belediye başkanı olarak görev yaptım ve özgür irademle Adana’ya aday oldum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinin nimetleri ile nimetlendik bunu inkar etmek ihanettir. TBMM’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü bugün. 23 Nisan denildiğinde çocuklara armağan edilen bayram ama bu bayramın asıl meselesi TBMM’nin kuruluş müjdesidir. Bu meclis demokratik kültürü ile Cumhuriyeti kurmuş bu meclisi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Burada sınıf imtiyazı yok cumhuriyetin kazanımıdır bunlar bize. Yarın kızımız da Adana’nın belediye Başkanı olacaktır bizim başardıklarımızın daha büyüğünü bu çocuklar başaracaklardır.”